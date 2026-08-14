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BM’den Kolombiya Depremi İçin 5 Milyon Dolar Acil Yardım

BM’den Kolombiya Depremi İçin 5 Milyon Dolar Acil Yardım
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Birleşmiş Milletler, Kolombiya’daki deprem yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan 5 milyon ABD doları tahsis etti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yerel makamlarla koordinasyon halinde gıda, hijyen kitleri, battaniye ve tıbbi yardım sağlarken, en çok etkilenen beş bölgede ihtiyaç değerlendirme ekipleri görevlendirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, Kolombiya'daki deprem yardım çalışmalarına destek olarak BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 5 milyon ABD doları tahsis ettiği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) perşembe günü yaptığı açıklamada, BM ve ortaklarının, yardım çalışmalarını artırmak amacıyla Kolombiya makamlarıyla yakın koordinasyonu sürdürdüğü belirtildi.

OCHA, BM İnsani Yardım Ülke Ekibi'nin, Kolombiya hükümetinin talebi doğrultusunda gıda, hijyen kitleri, battaniye ve branda gibi malzemelerin yanı sıra depremden en çok etkilenen beş bölgede tıbbi yardım sağlayarak müdahale çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Açıklamada, yerel yetkililerle koordinasyon halinde, en çok etkilenen bölgelere ihtiyaçları değerlendirmek üzere ekipler gönderildiği ifade edildi. Bu kapsamda perşembe günü Choco bölgesinde en çok etkilenen kentlerden biri olan San Jose del Palmar'da kurumlar arası bir misyon gerçekleştirildi.

Ajans, barınma merkezlerinde hijyen malzemesi ve gıda dağıtımına başlayan ortakların, teknik ve tıbbi destek de sağladığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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