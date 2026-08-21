Ebola KDC'de Katlanarak Büyüyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Kıdemli Ebola Koordinatörü Julien Harneis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının katlanarak büyüdüğünü belirterek "Bu salgın müdahale hızımızdan daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılıyor." dedi.

Harneis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de Ebola salgınının katlanarak büyüdüğünü kaydeden Harneis, "(Salgın nedeniyle) 2 bin 500 kişi öldü, bunların yarısı son 20 günde yaşandı. KDC'de salgın Fransa'dan daha büyük bir alana yayıldı. Bu salgın müdahale hızımızdan daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Harneis, salgının 30 yıldır çatışmaların yaşandığı ve büyük insani ihtiyaçların olduğu bir bölgede yaşandığını hatırlattı.

Devam eden çatışmaların, yalnızca Ituri'de 1 milyon insanı yerinden ettiğini belirten Harneis, bu durumun kanun ve düzeni zayıflattığının, sağlık sistemini parçaladığının altını çizdi.

Harneis, "(KDC'de) Ulaşım zor. Geçen hafta bir Ebola risk bölgesine 60 kilometrelik bir mesafeyi arabayla gitmem 3 saat sürdü. Tek bir sağlık sistemi yok, bunun yerine hükümet, dini kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok örtüşen sistem var. Bankacılık sistemi neredeyse işlevsiz ve yardım kesintileri insani yardım kuruluşlarının kapasitesini yüzde 30 ve daha fazla azalttı." diye konuştu.

Hükümet ile işbirliğiyle bu salgınla mücadele için operasyonel programlarının olduğunu ve bununla birçok kuruluşu bir araya getirmeyi planladıklarını söyleyen Harneis, bu faaliyetleri başlatmak için şimdiden 80 milyon dolar yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Harneis, "Finansman ve uygulamadaki her gecikme bu salgını daha ölümcül, durdurulması daha zor ve pahalı hale getiriyor. Şimdi uluslararası desteğe ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse bu ad verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA