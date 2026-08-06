BM: Gazze'de saldırılar sivil yaşamı tehdit ediyor, yardım artırılmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sivil yaşamı olumsuz etkilediğini, geçici barınma yerlerine zarar verdiğini ve yerinden edilmeleri artırdığını bildirdi.

OCHA çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıların hayat kurtarıcı hizmetlere erişimi kısıtladığını belirterek, Gazze Şeridi'ne insani yardımların artırılması ve geçici barınma yerlerindeki koşulların iyileştirilmesi için kereste, halat, daha fazla güneş enerjili lamba ve alet edevatın bölgeye girişine en kısa sürede izin verilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım koordinatörlüğü görevini de yürüten BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil kayıplara yol açan ve kritik tıbbi malzemeler ile sivil altyapıya zarar veren son İsrail hava saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Alakbarov sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sivil ve insani yardım tesislerinin korunmasının önemini vurgulayarak, uluslararası hukuka uygun şekilde insani yardım operasyonlarının kolaylaştırılması gerektiğini yineledi.

OCHA, BM ve ortaklarının imkanlar doğrultusunda bölgedeki duruma müdahale etmeye devam ettiğini bildirdi. İnsani yardım görevlileri, geçtiğimiz hafta Gazze kentindeki 3.000'e yakın geçici kampların koşullarını iyileştirdi ve 9.000 haneye mutfak seti, branda, battaniye, yatak, güneş enerjili lamba, giysi ve diğer acil barınma ile temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

OCHA ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren ortaklarının çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Okul öncesi ve okul çağındaki 250.000'den fazla çocuk, çatışmalar nedeniyle kesintiye uğrayan eğitimlerini kısmen telafi etmelerini sağlayan ve kendilerine rutin ile devamlılık hissi kazandıran yaz eğitimlerine katılıyor.

OCHA'ya göre BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) salı günü Gazze'ye etkinlik setleri, okul çantaları ve sabun yüklü 600'den fazla palet malzeme ulaştırdı. Bu malzemelerin yaklaşık iki hafta içinde başlaması beklenen yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde dağıtılması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua