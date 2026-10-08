Haberler

BM, Husilerin Suudi Arabistan havalimanı saldırılarını kınadı, dün 3 ölü, 36 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını, özellikle Abha ve Riyad'daki havalimanlarına düzenlenen son saldırıları şiddetle kınadı. GACA, dün bu havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında konuştu.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarına dikkati çeken Dujarric, "Bu saldırıları, özellikle de Abha Uluslararası Havalimanı ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıları şiddetle kınadığımızı bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Yemen ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan ve birçok cephede süren yoğun çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Dujarric, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olduğunu vurguladı.

Dujarric, taraflara, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki taahhütlerine ve yükümlülüklerine uyma, sivillere ve sivil altyapıya saldırmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin serbest bırakıldı

Gözaltındaki Berna Laçin hakkında karar verildi
2 bin yıl önce Heron'un icat ettiği otomatın sırrı şaşırtıyor

Dünyanın ilk otomatını 2 bin yıl önce yaptı
İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Seslendirme sanatçısının kahreden ölümü! Eşi de oradaydı
Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Pentagon'dan saldırı seçenekleri istendi

Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Bu seçenek masada
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Eskişehir'de 15 yaşındaki kızdan annesine son mesaj: 40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver

Annesine attığı son mesaj ürküttü! Yurtta dedi ama kaydı yok