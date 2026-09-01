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Fransa'nın BMGK dönem başkanlığı çok taraflılık odaklı

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BİRLEŞMİŞ Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, bu ay üstlendikleri BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığı sırasında çok taraflılığa, BM Şartı'nın uygulanmasına ve eylem odaklı bir Konsey'e odaklanacaklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, bu ay üstlendikleri BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığı sırasında çok taraflılığa, BM Şartı'nın uygulanmasına ve eylem odaklı bir Konsey'e odaklanacaklarını belirtti.

Bonnafont, bu ayki BMGK dönem başkanlığının Fransa'ya geçmesi üzerine BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın, bu ay başlayacak üst düzey BM Genel Kurul oturumları (UNGA81) boyunca çok taraflılığa önem vereceğini belirten Bonnafont, BM Şartı'nın uygulanmasına ve eylem odaklı bir Konsey'e olan bağlılık çerçevesinde çalışacaklarını söyledi.

Bonnafont, Fransa'nın başkanlığında, Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı ilkelerini yeniden teyit etmek, barış süreçlerini desteklemek ve acil durum eylemlerini teşvik etmek konusunda çaba sarf edeceklerini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi, veto yetkisine sahip 5 daimi üyeden (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) ve 2 yıllık dönemler için seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. BMGK üyeleri, sırayla her ay Konsey'e başkanlık ediyor.

Kaynak: AA
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