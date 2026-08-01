Haberler

BM Genel Sekreteri: Ortadoğu'daki tüm çatışmalar sona ermeli

BM Genel Sekreteri: Ortadoğu'daki tüm çatışmalar sona ermeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki tüm cephelerde çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'daki tüm cephelerde çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Bölgedeki tüm cephelerde çatışmalar durdurulmalıdır. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'ndaki ve çevrelerindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri tam olarak yeniden sağlanmalıdır. Diplomasi öncelikli olmalıdır" dedi.

Guterres, altı ay önce Körfez bölgesinde bölgesel bir çatışma olarak başlayan askeri gerginliğin giderek küresel istikrarsızlığın ana faktörü haline geldiği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin durma noktasına geldiğini ve enerji piyasalarının altüst olduğunu kaydeden Guterres, gıda ve kilit gübre fiyatlarının yükseldiğini ve tedarik zincirlerinin büyük baskı altında olduğunu vurguladı.

Guterres, "Tüm dünyada insanların yiyecek bulmakta zorlandığını, çiftçilerin temel girdileri karşılayamadığını ve savunmasız ülkelerin uçurumun eşiğine itildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Gıda Programı'nın bu durum nedeniyle 45 milyon kadar insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, artan fiyatlar ve yavaşlayan büyüme sonucu milyonlarca kişinin yeniden yoksullaşma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Guterres, Hamas'ın silahlarını teslim etmesi ve İsrail'in Gazze'den askerlerini çekmesi konusunda anlaşmaya varıldığı yönünde ABD'den yapılan açıklamayı "güzel haber" diye niteledi.

Guterres, "Bu hedefleri hayata geçirmeye yönelik bir yol haritası zaten duyurulmuştu. Bu yol haritası sorgulanmamalı, bu yol haritasından şüphe edilmemeli ve bu yol haritası baltalanmamalıdır. Artık iki tarafın da mutabık kalınan hususları hayata geçirme zamanı gelmiştir" dedi.

Kaynak: Xinhua
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump İran'ı yeniden tehdit etti, Tahran'dan yanıt gecikmedi

Tarihi operasyona yanıt hazır! İran iki ülkenin can damarını vuracak
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne ceza! Elleri kolları bağlandı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi

Beklediği haber geldi