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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kolombiya Depremi İçin Taziye Mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kolombiya Depremi İçin Taziye Mesajı
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazartesi günü Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazartesi günü Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Guterres salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kolombiya halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini ifade etti. Depremin yol açtığı hasarı belirleme çalışmalarının devam ettiği ülkede birçok evin yıkıldığına ve ciddi hasarların yaşandığına dair haberlerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Guterres, depremden etkilenenlere acil şifalar diledi.

Guterres, "Kolombiyalı yetkililerle yakın temas halindeyiz ve talep doğrultusunda hükümet öncülüğünde yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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