Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye Geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ramazan ayı vesilesiyle Ankara'ya dayanışma ziyaretinde bulunacağını bildirerek, "Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ramazan ayı vesilesiyle Ankara'ya dayanışma ziyaretinde bulunacağını bildirerek, "Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'yı ziyaret edecek. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği günlük basın toplantısında şu bilgileri paylaştı:

"Bildiğiniz gibi, Genel Sekreter her yıl Ramazan dayanışma ziyareti yapar. Bu yıl, Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygısını sunmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gidecek. Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ardından Genel Sekreterlik görevinde bulunduğu uzun yıllar boyunca, Türkiye'nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığına tanıklık etti."

Genel Sekreter, ziyareti esnasında Türkiye'de mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye, 2,3 milyondan fazla Suriyeli dahil olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıyla dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaparak destek sağlamıştır.

Genel Sekreter, Türkiye'de dünya çapında faaliyet gösteren BM personeli adına 'Atatürk Uluslararası Barış Ödülü' isimli devlet ödülünü alacak. Bu ödül, dünya çapında büyük acılar yaşanırken veriliyor. Orta Doğu'da yaşanan kriz bunun trajik bir örneğidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek."

Kaynak: ANKA
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış