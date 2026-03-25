BM Genel Sekreteri: Sudan'da En Az 60 Kişinin Hayatını Kaybettiği İha Saldırısını Kınıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü Sudan'ın Doğu Darfur eyaletindeki Dain Eğitim Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında çocuklar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrulanmış verilerine göre Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da sağlık tesislerine zarar veren 200'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılarda 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter, tüm tarafların, özellikle sağlık personelini ve sağlık tesislerini koruyan ve sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insani hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesini talep etmektedir" dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin taraflara çatışmaları derhal azaltma ve silahlı çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata varma çağrısı yaptığını belirtti.

Dujarric, Guterres'in taraflara, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı, kapsayıcı ve Sudan'ın sahiplendiği bir siyasi süreç yönünde çaba göstermek üzere müzakere masasına dönerek BM Sudan Özel Temsilcisi de dahil olmak üzere arabulucularla işbirliği yapma çağrısını da yinelediğini vurguladı.

Dujarric, "BM, Sudan'daki çatışmaları sona erdirmek ve kalıcı barışa giden yolun önünü açmak üzere atılacak samimi adımları desteklemeye hazırdır" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua