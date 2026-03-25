BM Genel Sekreteri: Sudan'da En Az 60 Kişinin Hayatını Kaybettiği İha Saldırısını Kınıyoruz

BM Genel Sekreteri: Sudan'da En Az 60 Kişinin Hayatını Kaybettiği İha Saldırısını Kınıyoruz
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Doğu Darfur eyaletinde yaşanan İHA saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesini kınadı ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların artışına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü Sudan'ın Doğu Darfur eyaletindeki Dain Eğitim Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında çocuklar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrulanmış verilerine göre Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da sağlık tesislerine zarar veren 200'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılarda 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter, tüm tarafların, özellikle sağlık personelini ve sağlık tesislerini koruyan ve sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insani hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesini talep etmektedir" dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin taraflara çatışmaları derhal azaltma ve silahlı çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata varma çağrısı yaptığını belirtti.

Dujarric, Guterres'in taraflara, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı, kapsayıcı ve Sudan'ın sahiplendiği bir siyasi süreç yönünde çaba göstermek üzere müzakere masasına dönerek BM Sudan Özel Temsilcisi de dahil olmak üzere arabulucularla işbirliği yapma çağrısını da yinelediğini vurguladı.

Dujarric, "BM, Sudan'daki çatışmaları sona erdirmek ve kalıcı barışa giden yolun önünü açmak üzere atılacak samimi adımları desteklemeye hazırdır" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler

Bayram sonrası gözler Meclis'te! İşte tarihi kurulun üyeleri
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler

Son viraja girildi! İşte TOKİ başvurusu kabul edilenler
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var