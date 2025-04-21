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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Papa Franciscus'a Taziye

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Papa Franciscus'a Taziye
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla derin taziyelerini iletti ve onun insanlığa kattığı değerleri vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla en derin taziyelerini ileterek, "Papa Franciscus, umut, tevazu ve insanlığın sesiydi." ifadelerini kullandı.

Guterres, Papa Franciscus'un vefatıyla ilgili basına açıklama yaptı.

Papa'nın barışın, insan onurunun ve sosyal adaletin evrensel bir sesi olarak özellikle hayatın kıyısına itilmiş ya da çatışmaların dehşeti içinde sıkışıp kalmış olanlara yönelik inanç, hizmet ve merhamet dolu bir miras bıraktığını kaydeden Guterres, "Yıllar boyunca, BM olarak bizler, örgütümüzün hedeflerine ve ideallerine olan bağlılığından büyük ilham aldık." diye konuştu.

Guterres, "Papa Franciscus, umut, tevazu ve insanlığın sesiydi." dedi.

Son mesajında Papa Franciscus'un "korkuya" teslim olunmama çağrısında bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bunun yerine, 'barışın silahlarına' yatırım yapılması gerektiğini söyledi. En kırılgan olanlara yardım etmek, açlıkla mücadele etmek ve kalkınmayı ilerletmek için." ifadelerini kullandı.

Vatikan, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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