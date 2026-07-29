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BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da diplomatik çabalara geri dönülmesi" çağrısı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli gruplara saldırmasını "olumsuz bir gelişme" olarak niteleyerek, "Orta Doğu'da taraflara diplomatik çabalara geri dönülmesi" çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli gruplara saldırmasını "olumsuz bir gelişme" olarak niteleyerek, " Orta Doğu'da taraflara diplomatik çabalara geri dönülmesi" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Orta Doğu'da ABD, Suudi Arabistan ve İran tarafından artan saldırılar hakkındaki bir soruya Haq, "Genel Sekreter, tarafların müzakerelere geri dönmemesi durumunda çatışmanın genişleyebileceğinden uzun zamandır endişe duyuyor ve son zamanlarda olan da bu gibi görünüyor." yanıtını verdi.

Haq, Genel Sekreter'in, yeni bir çatışmanın başlaması veya çatışmanın tırmanması ve genişlemesi konusundaki endişelerini zaten açıkça dile getirdiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla bunlar olumlu gelişmeler değil ve tarafların çatışmayı durdurup, diplomatik çabalara geri dönebilmelerini sağlamak istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin, Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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