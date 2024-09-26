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Lübnan için ilk kez "cehennem" kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan ile ilgili "Cehennem" tabiri kullanarak uyarıda bulundu. Tarafların derhal düşmanlıkları sona erdirmesi çağrısı yapan BM Genel Sekreteri, "Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz" diye ekledi.

Birleşmiş Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnanı "cehenneme dönüştürebileceği" uyarısında bulundu. Genel Sekreter, "Lübnan'da cehennemin kapıları aralanıyor. Dün Genel Kurul'a söylediğim gibi, hepimiz bundan endişe duymalıyız. Lübnan uçurumun kenarında." ifadelerine yer verdi.

SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRECEKLER

Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gereğine değinen Guterres, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmeye yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirtti. Antonio Guterres, ekim ayından bu yana, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle, Lübnan'da yaklaşık 200 bin ve İsrail'in kuzeyinde 60 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgilerini paylaştı.

"EN KANLI GÜNDÜ"

"Pazartesi günü Lübnan'da bir nesildir yaşanan en kanlı gündü." diyen Guterres, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nı kaynak göstererek, pazartesi ve salı günü İsrail'in saldırıları sonucu, 50'si çocuk ve 94'ü kadın olmak üzere 569 kişinin öldüğünü, 1800'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Tarafların derhal düşmanlıkları sona erdirmesi çağrısı yapan BM Genel Sekreteri, "Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz." diye ekledi.

Lübnan için ilk kez
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

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