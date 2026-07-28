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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarı'nı ziyaret etti

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki programı çerçevesinde ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki programı çerçevesinde ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaretinde, Komite'nin BM üyesi Pierre Gentile ile Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi (UNFICYP) Khassim Diagne, KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade ve Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelides tarafından karşılandı.

Laboratuvar gezen Guterres, KŞK'nin Türk üyesi Hakkı Müftüzade ve Rum üye Leonidas Pantelides'ten Komite'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

BM Anıtı'na çelenk koydu

Guterres, Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel önündeki BM anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Çelenk koyma töreninde Guterres'e, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Genel Sekreter'in Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile BM Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Mohammad Asadullah Minhazul Alam eşlik etti.

Kıbrıs'ta bugüne dek görev yapmış Barış Gücü ülkelerinin adadaki barışa katkısını simgeleyen anıt, 43 ülkenin bayraklarını taşıyor.

Anıt, 43 birlik ve 150 bini aşkın BM görevlisinin verdiği emek ve Kıbrıs'ta görev yaparken yaşamını yitirmiş, 11 ülkeden 187 personelin anısına yapılmış ve 2024 yılında açılmıştı.???????

Sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi

BM Genel Sekreter Antonio Guterres, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ve hazır bulundu.

Görüşmeye Kıbrıs Türk ve Rum tarafından sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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