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BM Genel Sekreteri Guterres'in KKTC Ziyareti Protesto Edildi

BM Genel Sekreteri Guterres'in KKTC Ziyareti Protesto Edildi
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BM Genel Sekreteri Guterres'in Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında, federasyon karşıtı bir grup protesto düzenledi, polisle tartışma yaşandı; ayrıca barış yanlısı bir grup destek gösterisi yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyareti protesto edildi.

Kıbrıs ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmek üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi çevresinde toplanan federasyon karşıtı bir grup protesto etti.

"Garantimiz sadece Türk askeri", "Sadece Türk ordusuna inanıyoruz" ve "Kıbrıslı liderlerimizi takip ediyoruz, Yunan baskıcılığına hayır" yazan pankartlarla, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile toplum lideri Fazıl Küçük'ün posterlerini taşıyan göstericiler, Genel Sekreter Guterres'in Ada'ya gelişini de protesto etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin ön kapısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çıkışı sırasında protesto düzenlemek isteyen grubun pankartı ise polis tarafından indirilerek farklı bir yere alınmak istenince, polis ve göstericiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Öte yandan Lefkoşa'da Kıbrıs'ta federasyon temelli süreci destekleyen bir grup "Birleşik Kıbrıs" ve "Barış hemen şimdi" pankartları taşıyarak Guterres'e destek gösterisi yaptı.

Kaynak: AA
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