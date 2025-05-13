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BM Genel Sekreteri Guterres'den PKK'nın Fesih Kararına Destek

BM Genel Sekreteri Guterres'den PKK'nın Fesih Kararına Destek
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladı ve bu adımın uzun süredir süregelen bir çatışmanın çözümünde önemli bir gelişme olacağını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararını "memnuniyetle" karşıladığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Genel Sekreter, terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, Guterres'in, terör örgütü PKK tarafından açıklanan kararın uygulanması durumunda uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru "önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını" paylaştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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