BM Genel Sekreteri ABD-İran geriliminden endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD ile İran arasındaki çatışmaların tırmanma olasılığından endişe duyduğu bildirildi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, gerilimin artmasına yol açabilecek her türlü yeni önlem ve söylemden endişe duyuyor. Ayrıca enerji ve gıda akışında yaşanan aksaklıklara tanıklık etmeye devam ediyoruz" dedi.

Dujarric perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin, Guterres'e İran'a yönelik yeni ABD yaptırımlarıyla ilgili bir mektup gönderip göndermediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Söz konusu mektubu aldıklarını kaydeden Dujarric, mektubu talep edildiği üzere BM Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Kurul'a ilettiklerini belirtti.

Dujarric, "Her ne kadar şimdilik hızı kesilmiş olsa da bu çatışma, bölgeye ve küresel ekonomiye büyük zarar vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek yolunun diyalogdan geçtiğini vurguladı. Siyasi bir çözüm yönünde Katar, Mısır, Pakistan ve diğer ülkelerin arabuluculuk çabalarına dikkat çeken Dujarric, Genel Sekreter'in bu çabaları büyük takdirle karşıladığını dile getirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'a büyük çaplı bir ekonomik operasyonun başlangıcına işaret eden "Ekonomik D-Day" tehdidinde bulunmuş, ülkeye karşı bir dizi yeni yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise çarşamba günkü açıklamasında, ABD'nin İran'a uygulayacağı ekonomik baskı ile hiçbir şey elde edemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua