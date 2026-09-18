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BM Genel Kurulu, Mahmud Abbas'ın görüşmelere video konferans yoluyla katılmasını onayladı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, 17 Eylül 2026.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, 17 Eylül 2026.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu perşembe günü, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu yılki Genel Kurul görüşmelerine video konferans yoluyla katılmasına imkan tanıyan kararı kabul etti. (Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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