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BM: Gazze ve Batı Şeria'da Sivil Kayıplar ve İnsani Tesislere Saldırılar

BM: Gazze ve Batı Şeria'da Sivil Kayıplar ve İnsani Tesislere Saldırılar
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hafta sonunda Gazze'de düzenlenen hava saldırıları ile Batı Şeria'daki çatışmaların, biri çocuk olmak üzere sivil can kayıplarına yol açtığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), hafta sonunda Gazze'de düzenlenen hava saldırıları ile Batı Şeria'daki çatışmaların, biri çocuk olmak üzere sivil can kayıplarına yol açtığını duyurdu.

BM ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah'ta BM'ye ait üç deponun yakındaki bir noktaya düzenlenen hava saldırısında hasar gördüğünü, depolardan birindeki hasarın ise ciddi boyutta olduğunu belirtti.

Açıklamada, "İnsani yardım tesisleri de dahil olmak üzere siviller ve sivil hedefler her zaman korunmalıdır" denildi.

BM ajansı, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus vilayetindeki Askar Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir çocuğu daha vurarak öldürdüğünü belirtti. Yerel ortaklar ve tıbbi kaynakların bildirdiğine göre, baskın sırasında Filistinliler taş atarken, İsrail güçleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı.

OCHA, pazar günü Doğu Kudüs'ün Silvan bölgesinde yaşanan aile içi bir anlaşmazlık sırasında üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin de yaralandığını belirtti. İnsani yardım ortakları, hayatını kaybedenlerden ikisinin, olaya müdahale etmek üzere mahalleye baskın düzenleyen ve gerçek mühimmat ile göz yaşartıcı bomba kullandığı bildirilen İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

BM ajansı, "Kolluk faaliyetlerinde ölüme yol açabilecek şekilde güç kullanmak ancak son çare olmalı" ifadesini kullandı.

İnsani yardım ortakları, pazar günü Eriha kentinde bir İsrailliye yönelik bıçaklı saldırıyı gösteren videoların yayımlanmasının ardından, İsrail güçlerinin, yakınlardaki Filistin köyü El-Uca'ya baskın düzenlediğini ve çocuk yaşta bir şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi.

OCHA'nın açıklamasında, "İsrail güçleri baskın sırasında bölgedeki hareket kısıtlamalarını artırdı, dükkanları kapanmaya zorladı ve bazı evlere zorla girerek kapılara, mobilyalara ve eşyalara zarar verdi" denildi.

Kaynak: Xinhua
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