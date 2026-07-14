BM'den Yemen'de gerginliği azaltma ve diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), askeri gerilimin yeniden tırmanmasının Yemen'deki barış fırsatlarını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, tüm tarafları diyalog yolunu seçmeye davet etti.

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Yemen'deki tüm taraflara "gerginliği azaltma ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme" çağrısında bulunarak, askeri gerilimin yeniden tırmanmasının ülkedeki barış fırsatlarını tehlikeye atabileceği uyarısını yaptı.

BM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Khiari, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Yemen'deki gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen acil oturumda üye ülkelere brifing verdi.

Khiari'nin açıklamaları, Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) askeri sözcüsü Yahya Seri'nin görüntülü bir açıklamayla, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nı çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını ve bu saldırının "Sana Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasına yanıt" olduğunu ifade etmesinin ardından geldi.

"Tek taraflı adımlar Yemen'i barıştan uzaklaştırıyor"

BMGK'de yaptığı konuşmada Yemen'de son günlerde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Khiari, 3 Temmuz'da Tahran'dan havalanan bir İran uçağının Sana Uluslararası Havalimanı'na indiği ve ardından İran'a döndüğü yönündeki raporlar dahil olmak üzere, sahada "endişe verici başka gelişmelerin" de yaşandığını belirtti.

Khiari, Husilerin Sana Havalimanı'na yönelik Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini öne sürdüğü hava saldırılarının ardından pazartesi günü İran'a ait başka bir uçağın da Husilerden oluşan bir heyetle Tahran'dan Yemen'in batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiğine dair raporlar bulunduğunu aktardı.

Tek taraflı adımların Yemen'i barışa yaklaştırmayacağını vurgulayan BM yetkilisi, "Aksine bu adımlar bölünmeleri derinleştirme, parçalanmayı hızlandırma ve askeri çatışmaların yeniden tırmanması riskini artırma tehlikesi taşıyor." uyarısında bulundu.

"Yemen yeni bir gerilimi kaldıramaz"

Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye ve BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in çabalarıyla yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya çağıran Khiari, "Yemen ve bölge genel olarak yeni bir gerilim dalgasını daha kaldıramaz. Tüm tarafları şiddet yerine diyaloğu seçmeye ve barış fırsatlarını baltalayabilecek her türlü adımdan kaçınmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Khiari ayrıca, gerginliğin azaltılması ve sivil havacılık erişiminin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması amacıyla BM gözetimindeki müzakerelere yapıcı katılım çağrısı yaptı.

Öte yandan, Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, dün sabah yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin "Husi milisler tarafından güney bölgesine doğru fırlatılan balistik füze tehdidine" karşı koyduğunu bildirmiş ancak detay vermemişti.

Yemen medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu uçuş, yaklaşık 10 yıl aradan sonra İran'dan Sana Havalimanı'na yapıldığı açıklanan ilk doğrudan uçuş oldu. Yemen hükümeti, İran'ın 3 Temmuz 2026'da "Sana'dan Tahran'a Husi heyetini taşımak üzere" bir "Mahan Air" uçağı göndermesini kınamıştı.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta, Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyor.