BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya, Suriye'ye uluslararası desteğin önemini vurguladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yılında, Suriye'ye verilecek uluslararası desteğin "hayati önem taşıdığını" belirtti.

Msuya, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), " Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumunda, Suriye'de son bir yılda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'deki sürecin başarısı için yapılması gerekenlere işaret eden Msuya, "Bugün, bir yıl önce alevlenen umut ışığı hala parlıyor. Güçlü ve titiz uluslararası desteğin taşıdığı hayati önem devam ediyor." dedi.

Msuya, Suriyelilerin geleceğine dair duydukları umut ve güvenin en güçlü işaretlerinden birinin, yıllarca süren çatışmalar nedeniyle yerinden edilen insanların evlerine geri dönüşlerinin "istikrarlı ilerleyişi" olduğunu söyledi.

"Bu ailelerin çoğu, hasar görmüş veya yıkılmış evlere ve temel hizmetlerin ya da iş olanaklarının az olduğu topluluklara geri dönüyor." ifadesini kullanan Msuya, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yakın vadede insani yardıma bağımlı kalacağını dile getirdi.

Msuya, Suriye genelinde yerinden edilmiş milyonlarca kişinin yeterli konut, su ve elektrik gibi temel hizmetlere ve iş olanaklarına erişim eksikliği nedeniyle gelecek yıl evlerine geri dönmekte tereddüt ettiklerini belirtti.

Bu tür alanlarda yatırımlar için maddi desteğe ve çatışmaları önlemek için "özenli bir diplomasiye" ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Joyce Msuya, "Şiddet, Suriye'yi kalkınma için acilen ihtiyaç duyulan yatırımları mümkün kılacak istikrardan mahrum bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye teşekkür etti

BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya, Suriye'ye insani yardımların ulaşması noktasında kaydedilen ilerlemeden memnuniyetini dile getirerek Türkiye'nin bu konudaki çabaları için teşekkür etti.

Türkiye'nin "kritik yardımları" getirmeye devam ettiğini belirten Msuya, bu ay Suriye'ye insani yardım geçişinin "ülkenin tedarik ve lojistik rotalarının normalleşmesini yansıtan" standart ticari mekanizmalar yoluyla yapılacağını söyledi.

Joyce Msuya, "Burada, 2014 yılından bu yana 65 binden fazla BM kamyonunun geçişini kolaylaştırarak milyonlarca ihtiyaç sahibi insana can simidi sağlayan Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum." diye konuştu.