BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik adımlarına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da toprak kamulaştırmasını genişletme yönündeki son kararlarının, Filistin topraklarını ilhak etme yönünde atılan bir dizi önlemin sonuncusu." ifadesini kullandı.

Türk, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik adımlarına tepki göstermek için yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran kararına işaret eden Türk, "İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da toprak kamulaştırmasını genişletme yönündeki son kararlarının, Filistin topraklarını ilhak etme yönünde atılan bir dizi önlemin sonuncusu. Bu, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının açık bir ihlali." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, bu kararın yaşayabilir bir Filistin Devleti'ni imkansız hale getirme yolunda atılan başka bir adım olduğunu vurguladı.

Bu kararların uygulanması halinde Filistinlilerin mülksüzleştirilmesinin ve zorla yerlerinden edilmesinin hızlanacağını ifade eden Türk, böylelikle daha fazla yasa dışı İsrail yerleşiminin artacağını kaydetti.

Türk, "Bu, aynı zamanda Filistinlileri doğal kaynaklarından daha da mahrum bırakacak ve diğer insan haklarından yararlanmalarını kısıtlayacak. Bu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı kontrol altına almasını ve İsrail'e entegre etmesini daha da pekiştirecek ve yasa dışı ilhakı sağlamlaştıracak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu adımının Filistinlilerin sadece toprak haklarının yanı sıra kültürel haklarını da ihlal ettiğine dikkati çeken Türk, işgal altındaki Filistin topraklarının demografisini kalıcı olarak değiştirmeye yönelik hızlı adımlara tanık olduklarının altını çizdi.

Türk, "(Yasa dışı) Yerleşim yerleri boşaltılmalı, işgal sona ermeli. Hemen şimdi." açıklamasını yaptı.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.