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BM Genel Sekreteri: Yemen'de Husilerin Gözaltında Tuttuğu BM Personeli Serbest Bırakılmalı

BM Genel Sekreteri: Yemen'de Husilerin Gözaltında Tuttuğu BM Personeli Serbest Bırakılmalı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin BM ve diğer kurumlara bağlı personeli gözaltında tutmasını kınayarak, derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptı. 73 BM personelinin keyfi şekilde gözaltında tutulduğu, birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin BM ve diğer kurumlara bağlı personeli gözaltında tutmasını kınadığını vurgulayarak, söz konusu personelin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Husilerin BM, sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyon personelini gözaltına almasının ikinci yılını doldurması vesilesiyle çarşamba günü yaptığı açıklamada, 73 BM personelinin keyfi şekilde gözaltında tutulmaya devam edildiğini söyledi. Haq, gözaltındaki personelden birinin hayatını kaybettiğini, diğerleriyle ise hiçbir şekilde iletişim kurulamadığını belirtti.

Haq, "Bu eylemler uluslararası hukuku ihlal ediyor, ailelere derin acılar yaşatıyor ve BM ve ortaklarının Yemen genelindeki milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım sağlama kapasitesini ciddi şekilde kısıtlıyor" dedi.

Haq, Yemen vatandaşları olanlar da dahil olmak üzere tüm BM personelinin, resmi görevleri kapsamında gerçekleştirdikleri tüm eylemler bakımından yasal süreçten muaf olduklarını hatırlattı.

Kaynak: Xinhua
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