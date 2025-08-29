BM'den Gazze'deki Krize Dair Endişe

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının "tehlike bir aşamaya" işaret edeceğini söyledi. Gazze'de karşılaştığı tabloyu anlatan Dünya Gıda Programı yöneticisi ise "Buradaki açlık gerçek" dedi. Gazze kentinin ele geçirilmesine yönelik kara harekatına hazırlanan İsrail'e Birleşmiş Milletler'den (BM) yeni bir çağrı geldi.

Gazze'deki sivil can kaybının artmasından duyduğu endişeyi dile getiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " İsrail'in Gazze kentini işgal etme niyetini duyurması yeni ve tehlikeli bir aşamaya işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

Guterres, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Yüz binlerce sivil bir kez daha kaçmak zorunda kalacak. Bu da aileleri daha da büyük bir tehlikeye sürükleyecek" dedi. "Bu, son bulmalı" ifadesini kullanan BM Genel Sekreteri, sorunun askeri yolla çözülemeyeceğini belirtti.

Gazze'dekican kaybı ve yıkım seviyelerinin "son dönemde eşi benzeri olmadığını" ifade eden Guterres, "Gazze şu an enkaz, ceset ve ciddi uluslararası hukuk ihlali olabilecek örneklerle dolu" dedi.

"Acilen kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var" diyen Guterres, Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri kastederek "Rehineler derhal serbest bırakılmalı ve maruz bırakıldıkları acımasız muamele son bulmalı" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri ayrıca, İsrail'in Gazze'ye gıda, su, ilaç ve diğer temel gereksinimlerin sağlanması, daha fazla insani yardıma imkan tanıması ve sivillerin korunması konularında "açık yükümlülükleri" olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinin ele geçirilmesi için verdiği talimat doğrultusunda operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Ordu sözcüsü dün yaptığı açıklamada bu kentte yaşayanların tahliyesine yönelik hazırlıkların da devam ettiğini belirtti. Bölgedeki sivillerin Gazze Şeridi'nin güneyine yönlendirilmesi bekleniyor. Ancak yardım kuruluşları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki koşulların halihazırda felaket boyutunda olduğu uyarısında bulunuyor.

"Gazze'deki açlık gerçek"

BM çatısı altındaki Dünya Gıda Programı'nın (WFP) icra direktörü Cindy McCain de Gazze'ye bu hafta gerçekleştirdiği ziyarette karşılaştığı tabloyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yeterli yiyecek bulunmadığının "apaçık ortada" olduğunu belirten McCain, haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada, bu bölgedeki açlığın sürdüğünü vurguladı:

"Gazze'de açlık çeken anne ve çocuklarla bizzat buluştum. Bu, gerçek ve şu an yaşanıyor."

Gazze'deki bu durumla ilgili olarak Netanyahu ile de konuştuğunu söyleyen McCain, İsrail Başbakanı'nın da insanlar "yeterli" yiyecek bulamadığı için "çok kaygılı" olduğunu iddia etti. McCain, "Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik çabaların derhal artırılması konusunda anlaştık. Konvoylarımızın girişi ve güvenliği kritik öneme sahip" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze'de kıtlık olmadığını savunup açlık haberlerini de Hamas propagandası diye niteliyordu.

Dünya Gıda Programı ise geçen hafta Gazze kentinde kıtlık yaşandığını ve ateşkese gidilip insani yardımlara yönelik kısıtlamalar kaldırılmadığı takdirde bu durumun Gazze Şeridi'nin tamamına yayılmasının muhtemel olduğunu duyurmuştu.