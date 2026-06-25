Haberler

Venezuela Depremleri: IOM'den Acil Destek Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.

Pope, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'da birkaç dakika içinde iki deprem olmasının yürek burkucu olduğunu belirten Pope, can kayıplarının olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve etkilendiğini kaydetti.

Pope, "IOM, ihtiyaçları değerlendirmek ve etkilenenlere destek olmak için ortaklarıyla harekete geçiyor. Acil uluslararası destek, müdahale için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu belirtmişti.

USGS, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremlerin meydana geldiğini açıklamış, depremlerin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğunu kaydetmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ülkeyi vuran iki büyük depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıldır kanıtlayamadı! Depremden sağ çıktı ama sistemde hala ölü

Ambulansla kaza yaptı! Ekipler aracın mirasçısını sorunca şaştı kaldı
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti

Gelin ilk günden kaçacaktı! Düğündeki görüntü tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

Venezuela'daki ikiz deprem sonrası Erdoğan hemen harekete geçti
Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

Meclis'ten geçti! On binlerin yaşadığı büyük mağduriyet tarih oluyor