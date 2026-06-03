BM, ABD ile İran arasında başlayan karşılıklı ateş açmalardan endişe duyuyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında başlayan karşılıklı ateş açmalarla İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldığı yönündeki haberlerden "endişe duyduğu" bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Genel Sekreter Guterres'in, ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarından ve İran'ın Kuveyt ile Bahreyn'i hedef aldığına dair haberlerden endişe duyduğunu belirten Dujarric, "Sivil kayıplara ilişkin haberler de kendisini derinden rahatsız etmektedir." dedi.

Dujarric, Guterres'in sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadığını aktararak, "Genel Sekreter, tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve devam eden diplomatik çabaları baltalama riski taşıyan her türlü tırmanmadan kaçınmaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter'in ayrıca tüm taraflara, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattığını söyleyen Dujarric, ABD ile İran arasında devam eden tüm arabuluculuk çabalarına da desteklerini yineledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.