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BM Genel Sekreteri: ABD ile İran Arasındaki Barış Anlaşması Memnuniyet Verici

BM Genel Sekreteri: ABD ile İran Arasındaki Barış Anlaşması Memnuniyet Verici
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran'ın kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören barış anlaşması üzerinde mutabık kalmasını memnuniyetle karşıladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran'ın, derhal yürürlüğe girecek kalıcı bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören ve ileride yürütülecek görüşmelerde çerçeve işlevi görecek bir barış anlaşması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu, çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde atılmış kritik bir adımdır" dedi.

Dujarric, Guterres'in Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin barış anlaşmasıyla sonuçlanan müzakereleri destekleme konusunda sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti.

Sözcü, "Genel Sekreter, tarafların bu yeni ivmeden faydalanarak çatışmaların nihai çözümüne yönelik çabalarını iki katına çıkarmalarını temenni etmektedir. Genel Sekreter, BM'nin kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesisi konusunda tarafları desteklemeye hazır olduğunu vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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