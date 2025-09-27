BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yaptığı konuşmada dünya çapında bir sistem krizinin yaşandığını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gibi mekanizmaların çözüm üretmek yerine sorunun parçası haline geldiğini söyledi. Erdoğan, gelişen tehditler arasında su ve iklim krizlerinden gıda zincirlerindeki sorunlara, ticaret savaşlarından küresel istikrarsızlığa kadar geniş bir alanı işaret etti.

"SİSTEM KRİZİ VAR"

Erdoğan, "Ülkemizin güçlü yarınları için geleceğimizi inşa eden gençlerimizin her biri asrın yıldızlarıdır" ifadesiyle başladığı konuşmasında, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirdi. Evrensel değerler rafa kalktı. Küresel barış yerini savaş girdabına bıraktı" dedi. Mevcut düzenin yükünü özellikle bölgesinin çektiğini söyleyen Erdoğan, "Çok büyük bir sistem krizi var. Küresel sistem iflas etti" değerlendirmesini yaptı.

"ÇÖZÜME LİDERLİK ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Türkiye'nin tarihsel olarak mazlumların yardımına koştuğunu hatırlatan Erdoğan, bu geleneğin bugün de sürdüğünü vurguladı: "Bu millet tarihin hiçbir döneminde 'Bana ne?' dememiştir. Çözüme liderlik etmek bizim görevimizdir. Bizim tek amacımız bölgede barışın, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır."

"GAZZE'DE SOYKIRIM YAŞANIYOR"

Erdoğan, Suriye ve Rusya–Ukrayna örneklerine atıfla Türkiye'nin mazlumlara dönük tutumunu anlattı. "Komşumuz Suriye'de tam 14 yıl boyunca, eli kanlı rejimin karşısında Suriyeli mazlumların yanında durduk… Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Gazze'de bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Gazze'ye ilişkin değerlendirmesinde ise sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Gazze'de 2 yıldır dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu Filistinli sivilleri hedef alıyor" dedi. Yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılara dikkat çeken Erdoğan, "Gazze'de açlık silah olarak kullanılıyor. Sözde yardım dağıtım noktalarında binlerce sivil öldürüldü" sözleriyle iddiaları yineledi.

NETANYAHU'NUN PROTESTO EDİLMESİNE İLK YORUM

BMGK oturumunda Netanyahu'nun protesto edilmesine de değinen Erdoğan, İsrail liderine yönelik protestoları ve oturum sırasındaki görüntüleri anımsatarak, "Dün BMGK'da Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslendi. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap eninde sonunda galip gelecektir. Canavarın durdurulması şart. İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze saldırıları nedeniyle yoğun protesto ile karşılaştı. Netanyahu kürsüye çıktığında, çok sayıda ülkenin temsilcisi tepkilerini göstermek için salonu terk etti. Protestonun ardından Netanyahu konuşmasını sürdürse de salonun büyük ölçüde boşaldığı görüldü. Bu tepki İsrail'in giderek yanlızlaştığını gösteriyor.