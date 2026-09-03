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BM: Küresel Isınma 1,5 Derece Sınırını Aşabilir

BM: Küresel Isınma 1,5 Derece Sınırını Aşabilir
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NAİROBİ, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çevre Programı, küresel ısınmanın önümüzdeki birkaç yıl içinde Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 santigrat derece sınırını aşmasının beklendiğini bildirdi.

NAİROBİ, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çevre Programı, küresel ısınmanın önümüzdeki birkaç yıl içinde Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 santigrat derece sınırını aşmasının beklendiğini bildirdi.

Çarşamba günü yayımlanan raporda, en iyimser senaryoda bile sıcaklık artışının sanayi öncesi seviyelerin 1,8 santigrat derece üzerine çıkarak zirveye ulaşacağı belirtildi. Raporda aşırı hava olaylarının daha sık görülmesi ve ekosistem kaybının sağlık, gıda güvenliği, altyapı ve ekonomileri tehdit edeceği uyarısı da yapılıyor.

Programın İcra Direktörü Inger Andersen, "1,5 santigrat derecenin üzerinde kalırsak bunun sonuçları iyi olmaz. Dünya genelinde görülen aşırı sıcak dalgaları, iklim etkilerinin daha hızlı ortaya çıkacağını, daha şiddetli vuracağını ve daha uzun süreceğini ortaya koyuyor. Bu da daha fazla can kaybına ve daha kapsamlı bozulmalara yol açacak" dedi.

Raporda, sera gazı emisyonlarında derhal uygulamaya konulacak ve devam ettirilecek kesintiler yoluyla zirve seviyesindeki sıcaklığı düşürecek bir "aşma, zirve ve düşüş" mekanizmasıyla sıcaklıkları düşürmenin ve Paris Anlaşması'nda öngörülen küresel hedeflere ulaşmanın hala mümkün olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua
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