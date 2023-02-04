Bm: 150.000'den Fazla Güney Sudanlı Mülteci 2022'de Evlerine Döndü

JUBA, 4 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Cuma günü yaptığı açıklamada, Sudan'da görece güvenli bir ortamın oluşması üzerine 2022'de 151.256 Güney Sudanlı mültecinin gönüllü olarak evlerine döndüğünü bildirdi.

JUBA, 4 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Cuma günü yaptığı açıklamada, Sudan'da görece güvenli bir ortamın oluşması üzerine 2022'de 151.256 Güney Sudanlı mültecinin gönüllü olarak evlerine döndüğünü bildirdi.

UNHCR, yeniden canlandırılan barış anlaşmasının imzalandığı Ekim 2018 ile 31 Aralık 2022 arasında 627.028 mültecinin evlerine döndüğünü söyledi.

UNHCR, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yayınlanan geri dönüşlerle ilgili yaptığı son güncellemesinde, "Aralık 2022'de yaklaşık 6.845 Güney Sudanlı mültecinin geri döndüğü bildirildi. Bu, Kasım 2022'de kaydedilen geri dönüşlerle karşılaştırıldığında önemli bir artış" diye nitelendirdi.

BM ajansı, eve dönen mültecilerin sayısındaki artışın, ülkenin bazı bölgelerinde güvenliğin iyileştirilmesi ve Güney Sudan'a spontane mülteci dönüşlerine güvenli erişim sağlanmasından kaynaklandığını söyledi.

UNHCR geri dönenlerle, sığındıkları ülkeleri terk etme nedenleriyle ilgili olarak derinlemesine bir anket çalışması yürüttü. Anket ülke genelinde hane düzeyinde yapıldı. UNHCR'a göre geri dönenlerin yüzde 20'si temel hizmetlere erişim eksikliğini, yüzde altısı istihdam ve geçim kaynağı eksikliğini, yüzde dördü ise güvencesizliği sebep olarak belirtti.

Ankete göre, geri dönenlerin yüzde 12'si eve dönme nedeni olarak Güney Sudan'daki güvenlik durumunun iyileşmesini ve aile üyeleriyle yeniden bir araya gelme isteğini gösterirken, yüzde biri mülklerini kontrol etmeyi ve mülkleriyle ilgilenmeyi gösterdi.

UNHCR ve ortakları, üç ayda bir, önemli bilgi kaynağı görüşmeleri, odak grup tartışmaları ve ortak izleme raporları aracılığıyla mülteci dönüşleri hakkında bilgi topluyor.

UNHCR'a göre, Doğu Afrika bölgesinde Güney Sudan'dan gelen iki milyondan fazla mülteci var. Güney Sudan'da ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısı ise 1,7 milyon.