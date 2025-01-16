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Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu: Bu soykırıma neden izin verdiniz?

Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu: Bu soykırıma neden izin verdiniz?
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevindeki son konuşmasında bir kez daha protestolar ile karşılaştı. Blinken, Gazze'deki ateşkese ilişkin konuştuğu sırada bir gazeteci, "Bu soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz? Sizin mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" diye bağırdı. Gazeteci bunun üzerine salondan yaka paça dışarı çıkarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği görev süresindeki son basın toplantısında, Gazze ile ilgili konuştuğu sırada bazı gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

"KURALA DAYALI BİR DÜZENİ SİYONİZME OLAN BAĞLILIĞINIZ İÇİN FEDA ETTİNİZ?"

Blinken'ın konuşmasını yarıda kesen ABD'li gazeteci Max Blumenthal, "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslendi.

Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu

"YAHUDİLİĞİ FAŞİZMLE İLİŞKİLENDİRDİNİZ"

Blumenthal, görevliler tarafından salondan çıkarılmak istendiği sırada da protestosuna devam ederek "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Oysa mayıs ayında bir ateşkes anlaşması vardı. Siz, Yahudiliği faşizmle ilişkilendirip dinimizi yok etmeye destek oldunuz. Bu soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz? Sizin mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" ifadelerini kullandı.

Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu

"3 POLİS TARAFINDAN YAKA PAÇA SALONDAN ÇIKARILDI"

Daha sonra konuşmasına devam eden Blinken, başka bir gazeteci tarafından daha ABD'nin Gazze'deki soykırıma desteği dolayısıyla protesto edildi. Amerikalı gazeteci Sam Husseini, protestosunun ardından koltuğundan 3 polis tarafından zorla kaldırılarak salondan taşınarak çıkarıldı.

Blinken'e son konuşmasında 'siyonizm' protestosu

"SUÇLUSUNUZ"

Amerikalı gazetecinin, canlı yayında salondan çıkarılırken şu ifadeleri kameralara yansıdı: "Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?"

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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