Biyonik Kulak Operasyonu ile Yeniden Duydu

Küçük yaşlarda başlayan işitme sorunuyla yaklaşık 30 yıl mücadele eden Emrah Altun, Ankara'da geçirdiği "biyonik kulak" operasyonu sayesinde yeniden duymaya başladı.

Artvin'de yaşayan 34 yaşındaki Emrah Altun'un henüz 2-3 yaşlarındayken işitme kaybı başladı. 3-4 yaşlarından itibaren de işitme sorununun farkına varan Altun, bu nedenle kendini hep mutsuz hissetti. Okul yaşantısını arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle sürdüren Altun, hayatının geri kalanında ise işitme cihazı kullandı.

İşitme kaybının daha da ilerlemesi üzerine Altun, kullandığı cihazdan da fayda görememeye başlayınca artık sesleri ayırt edemez hale geldi. Ankara'da yakınlarını ziyarete geldiği sırada Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Altun'a biyonik kulak operasyonu önerildi.

Bu ameliyat sonrası sesleri yeniden duymaya başlayan ve artık dudak okumaktan kurtulan Altun, "Çok mutluyum, iyiyim." dedi.

"İşitme kayıpları erişkin yaşlarda ilerleyici olabiliyor"

Operasyonu gerçekleştiren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Huntürk Atilla da işitme kayıplarının sanıldığından çok daha yaygın olduğunu, bu sorunun kulak kiri, iç kulak hastalıkları, enfeksiyonlar ve tümörler gibi birçok faktörden kaynaklanabileceğini söyledi.

Atilla, muayenelerin ardından odyolojik ve radyolojik testlerle işitme kaybının derecesini belirledikten sonra gerekli tedavi seçeneklerini hastalara sunduklarını anlattı.

Biyonik kulak yani koklear implantasyonların genellikle çocuklara uygulandığını ifade eden Atilla, "Çocuk hasta olduğu zaman hem ailenin hem de toplumun bakış açısı daha farklı olabiliyor ancak işitme sorunları erişkin yaşlarda da görülebiliyor. İşitme kayıpları erişkin yaşta aniden kaybolacağı gibi ilerleyici tarzda da olabiliyor. Bu durumda da gerekli testleri yaptıktan sonra hastaya koklear implantasyon önerebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşitme cihazına rağmen sesleri anlamlandıramıyor"

Doç. Dr. Atilla, yaklaşık 30 yıldır işitme sorunlarıyla mücadele eden Emrah Altun'a uyguladıkları biyonik kulak ameliyatına ilişkin, şunları kaydetti:

"Hastamız, işitme cihazı kullanmasına rağmen sesleri anlamlandıramıyor ve dudak okumaya başlıyor. Bu durum hem sosyal yaşantısını hem de iş hayatını son derece olumsuz etkiliyor. Hastaya işitme testi yaptık ve ileri derecede işitme kaybı durumu ortaya çıktı. Bu durumdaki hastalar için de işitme cihazı yararlı olmuyor. Koklear implant dediğimiz cihaz takılarak cerrahi tedavi uygulanıyor. Emrah'ta küçük yaşlardan beri işitme kaybı varmış. İşitme kaybı hafif orta düzeydeymiş, ilk zamanlarda kullandığı işitme cihazından yarar görmüş. Ancak yaşla beraber kulaktaki işitme kaybı da artmaya başlıyor. 20-30 desibellerdeki bir işitme kaybı giderek 100 desibele kadar çıkıyor. İleri işitme kaybı başladığı zaman da cihazlardan yarar göremiyor. Hastanın tek çaresi koklear implant oluyor. Bunun için de birçok ameliyat öncesi testinin yapılması ve hastanın bunu kabul edebilecek psikososyal düzeyde olması gerekiyor."

"Koklear implant basit bir operasyon değil"

Koklear implant operasyonlarının ameliyat öncesi ve sonrası dönemde ciddi bir farkındalık ve özveri gerektirdiğini vurgulayan Atilla, "Öncelikle hasta 'ameliyat olmam gerekiyor' diyecek. Ameliyatın artılarını ve eksilerini hastaya söylüyoruz. Bu basit bir ameliyat değil. İç kulağınıza bir elektrot yerleştirilecek. Kulağınızın arka tarafı açılacak. Kulağınızın içine bir elektrot yapılacak. Bütün süreçleri anlatıyoruz. Sonrasında ileri düzey testlere geçiyoruz. 2-3 saat sürecek bir ameliyat. Ameliyat bittikten sonra hastanın bakım süreçleri hassasiyet gerektiriyor. Tüm bunlara dikkat edildiği zaman da hastaların yaşam kalitesi olumlu düzeyde artıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Atilla, biyonik kulak operasyonu geçiren Emrah Altun'un zamanla sesleri daha iyi duyacağını ve sağlıklı bir iletişim kurabileceğini aktardı.