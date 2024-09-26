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Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine Atandı

Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliği görevine başladı. Törende çiçek takdim edilen Karakaya, Bitlis'in zenginliklerine vurgu yaparak, tüm kamu hizmetlerinin Türkiye Yüzyılı standartlarına çıkarılması için çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, göreve başladı.

Bitlis Valiliği önünde düzenlenen törenle karşılanan Vali Karakaya'ya, öğrenciler çiçek takdim etti.

Tören mangasını selamlayan Karakaya, vali yardımcıları, kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra makama geçti.

Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Karakaya, gazetecilere, Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atandığını anımsattı.

Bugün itibarıyla göreve başladığını belirten Karakaya, "Aziz milletimizin Anadolu'daki ilk mülkü olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Beş Minaresi, Van Gölü, Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı, kümbetleri ve medreseleriyle Doğu Anadolu'nun en güzide illerinden biri olan Bitlis'e ve Bitlisli hemşerilerime hizmet edecek olmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

Bu görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve devlet büyüklerine şükranlarını sunan Karakaya, Bitlis'e ve kentteki halka güvenlikten asayişe, eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal hizmetlere ve kültürden spora kadar sunulan tüm kamu hizmetlerinin standardını, Türkiye Yüzyılı standartlarına çıkarmak için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Kentteki kamu hizmetlerini yakından takip edeceklerini vurgulayan Karakaya, "Bütün paydaşlarımızla ilimizin en iyi şekilde yatırım almasına gayret edeceğiz. Görevi devraldığım Valimiz Erol Karaömeroğlu'na ve önceki valilerimize bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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