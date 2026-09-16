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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Siirt'te öğrencilere kitap desteği

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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Siirt'in Şirvan ilçesindeki öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri desteğinde bulunuldu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Siirt'in Şirvan ilçesindeki öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri desteğinde bulunuldu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, vakıf kültürünü yaşatmak ve geçmişten günümüze ulaşan hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları çerçevesinde, Padişah İmamı Zeynelabidin Efendi Vakfı'nın hayır şartı gereğince, İncekaya İlkokulunda sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri desteğinde bulunuldu.???????

Programa, Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve Bitlis Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Serhat Balcı da katıldı.

Kaynak: AA
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