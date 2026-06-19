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Bitlis semalarında Ay, Venüs ve Jüpiter aynı hizada göründü

Bitlis semalarında Ay, Venüs ve Jüpiter aynı hizada göründü
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Bitlis'te akşam saatlerinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görüldüğü nadir bir gezegen hizalanması yaşandı. Yüksek rakım ve düşük ışık kirliliği sayesinde olay net izlendi.

BİTLİS'te akşam saatlerinde, gökyüzünde nadir gezegen hizalanması meydana geldi. Hilal evresindeki Ay ile Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görünmesi dikkat çekti.

Bitlis'te, dün gün batımının ardından açık hava koşullarının da etkisiyle gökyüzünde belirgin halde görülen Ay, Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu hizalanma, kent genelinde dikkat çekti. Nadir gözlemlenen astronomik olayı izlemek isteyenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemleri açısından önemli avantaj sağladığını belirten doğa gözlemcisi ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, kentin astronomi meraklıları için önemli gözlem noktalarından biri olduğunu söyledi.

Akşam karanlığının çökmesiyle daha net görülebilen hizalanma, özellikle şehir merkezi ile yüksek kesimlerdeki halkın ilgisini çekti. Sanal medyada da ilgi gören gök olayı, güzel manzaralar sundu. Uzmanlar, Ay, Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görünmesinin belirli dönemlerde gerçekleşen doğal bir astronomik olay olduğunu belirtirken, Bitlis'in coğrafi ve doğal koşullarının bu tür gök olaylarının gözlemlenmesinde önemli avantaj sağladığına dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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