Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Renkli Etkinliklerle Gerçekleştirildi

Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Şenlik kapsamında Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyü, gezici kütüphane ve gezici sinema, çocuklar ve gençlerin ilgi odağı oldu.

Oyun alanlarında vakit geçiren, film izleyen ve gezici kütüphaneden yararlanan çocuklar ve gençler, hem eğlendi hem de çeşitli konularda bilgi edindi.

Alandaki etkinliklere katılan çocuklardan Zeyid Talha Kıyağan, oyunlarla doyasıya eğlendiğini söyledi.

Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Kıyağan, "Bu etkinlik iyi ki Bitlis'te yapıldı. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarımla sinemaya gittik. Burada çeşitli etkinliklere katılıp eğleniyoruz. Çocuklar için de çok eğlenceli oluyor." dedi.

Hamza Urfan ise, "Birkaç gündür okul çıkışı buraya geliyoruz. Filmlere gittik, şişme balonlarda oynadık, kitap okuduk, resimler çizdik. Burada akşam gösterileri çok güzel oluyor. Filmler ve kitaplar çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Etkinlikte resimler çizdiklerini, gösteriler izlediklerini anlatan Yunus Soyugüzel, "Kaydıraklardan kayıyoruz, çok eğlenceli oluyor. Bu festivalin burada yapılması çok güzel. Her sene olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.