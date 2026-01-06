Bitlis'te 41 bin 980 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

Bitlis'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) İl Müdürlüğü personeli, toplumdaki afet bilincinin ve farkındalığın artırılması amacıyla geçen yıl 41 bin 980 kişiye eğitim verdi, tatbikatlar düzenledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında doğal afetlere ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Afad görevlileri tarafından Bitlis'teki kurumlarda çalışan personele, sivil toplum kuruluşlarının üyelerine, öğrencilere ve vatandaşlara teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

Okullarda, kurumlarda ve farklı alanlarda düzenlenen eğitimlerle katılımcıların afetler sırasında yapmaları gerekenleri anlatan görevliler, haftanın belirli günlerinde de AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirdikleri tatbikatlarla gönüllülerin olaylara müdahale becerilerinin geliştirilmesini sağlıyor.

AFAD'ın uygulama alanında verilen eğitimlerde gönüllülere enkazda arama kurtarma, tünel açma, enkaza giriş teknikleri gibi konularda pratik bilgiler veren görevliler, "deprem", "yangın" "arama kurtarma", "ilk yardım" ve "kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN)" konularında bilgilendirmeler yapıyor.

" Can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz"

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, AA muhabirine, Türkiye genelinde 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle büyük bir ivme kazanan afet farkındalık eğitimlerinin, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle tepe noktaya ulaştığını söyledi.

Tüm yurtta yoğun bir şekilde eğitimler ve tatbikatlarla sürecin devam ettiğini belirten Oruk, "Ne yazık ki yaşadığımız iki büyük ve acı deprem sonucunda bir süreç biraz durakladı. Büyük afetlerde bir kez daha anladık ki bizlerin, vatandaşlar olarak daha fazla bilinçlenmeye ve bilgilenmeye ihtiyacımız var. Bu doğrultuda edindiğimiz dersler ışığında 2024 ve 2025 yıllarında da büyük bir emek ve gayretle il genelinde eğitim faaliyetlerimize devam ettik." dedi.

Oruk, 2025 yılında 255 eğitim faaliyeti düzenleyerek 41 bin 980 kişiye afet farkındalığı ve bilinci, depremde arama kurtarma, enkazda arama kurtarma, yangın ve tahliye başta olmak üzere tüm afet türlerine yönelik eğitim verdiklerini anlattı.

Eğitimlerin yanı sıra farklı alanlarda 10 tatbikat yaptıklarını dile getiren Oruk, şunları kaydetti:

"Bunların ilki seviye 1 olan büyük deprem tatbikatımızdı. İl genelinde bütün sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla bu deprem tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik. Daha sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 23 ilin katılımıyla yaklaşık bin akredite personelin ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı bölgesel bir akreditasyon kampı düzenledik. Buradaki temel amacımız kaynaşmayı sağlamak ve eğitim kapasitesini artırmaktı. Süphan Ulusal Dağcılık Tırmanış Faaliyetini gerçekleştirdik. Bu faaliyete 18 ilden yaklaşık 80 doğada arama kurtarma eğitmeni katıldı. Bunun yanında tünellerde meydana gelebilecek trafik kazalarına müdahale tatbikatları yaptık. Okullarımızda ise deprem anı tahliye tatbikatları düzenledik. Eğitim ve tatbikatlarda benimsediğimiz tek bir düsturumuz var, 'Deprem öldürmez, çürük binalar ve bilinçsizlik öldürür.' diyoruz. Bu anlayışla vatandaşlarımızı olabildiğince bilinçlendirmeyi ve hayatın doğal akışında meydana gelebilecek olaylarda can kayıplarını ve zararları en aza indirmeyi amaçlıyoruz."

Oruk, 2026'da mevcut hedeflerinin çok daha üzerine çıkmayı planladıklarını vurguladı.

"Uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz"

Arama Kurtarma Birim Amiri Metin Taşkaya da 16 kişilik arama kurtarma ekibiyle AFAD'ın uygulama alanında, sivil toplum kuruluşları ve kurumlardaki personeliyle koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarına etkin müdahale edebilmek amacıyla eğitimler düzenlediklerini kaydetti.

Taşkaya, "Bir olay yerine intikal edildiğinde öncelikle olay yeri güvenliği, enkaza giriş teknikleri ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Eğitimin son aşamasında ise enkaz alanına girerek gerektiğinde enkaz üzerinde ikili girişler ya da yandan giriş teknikleriyle, afetzedelerin kurtarılmasına yönelik uygulamalı eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Kezban Şimşek ise afet bilincinin toplum için son derece önemli olduğunu belirterek, olası bir afet durumunda yapılması ve kaçınılması gerekenler ile benzer durumlar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğini AFAD personelinden öğrendiklerini söyledi.

Hikmet Kiler Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Oruç da AFAD ekiplerine teşekkür ederek, deprem anı ve diğer afetlerde nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiklerini dile getirdi.