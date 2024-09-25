Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te saat 14:50'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşları sokağa döken sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Saat 14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"DİNAMİT FIÇILARININ ÜZERİNDE OTURAN KENTLER VAR"

Öte yandan; yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı bir değerlendirmede Bitlis'in bulunduğu bölgeye ilişkin uyarılarda bulunmuş "Dinamit fıçılarının üzerinde oturan kentler var" ifadesini kullanmıştı. Görür ayrıca, "O hat büyük depremler üretebilecek potansiyeldedir. Adıyaman-Hakkari arasında Arap platformu üzerinde yani Bitlis, Urfa, Diyarbakır, Cizre, Nusaybin, Batman vs. gibi kentlerde depremler olursa benim için büyük bir sürpriz olmaz. Boyutu ve zamanını bilemiyorum" demişti.

Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Güncel Deprem Bitlis

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
Ergin Atman'ın yaptığı sevinç krize döndü! Fenerbahçe, milli takıma oyuncu göndermiyor

Fenerbahçe'den tarihi rest
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });