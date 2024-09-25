Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Saat 14.50'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

"DİNAMİT FIÇILARININ ÜZERİNDE OTURAN KENTLER VAR"

Öte yandan; yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce yaptığı bir değerlendirmede Bitlis'in bulunduğu bölgeye ilişkin uyarılarda bulunmuş "Dinamit fıçılarının üzerinde oturan kentler var" ifadesini kullanmıştı. Görür ayrıca, "O hat büyük depremler üretebilecek potansiyeldedir. Adıyaman-Hakkari arasında Arap platformu üzerinde yani Bitlis, Urfa, Diyarbakır, Cizre, Nusaybin, Batman vs. gibi kentlerde depremler olursa benim için büyük bir sürpriz olmaz. Boyutu ve zamanını bilemiyorum" demişti.