BİTLİS'TE 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

BİTLİS'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

BİTLİS'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen törene Bitlis Vali Vekili İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Ardından Jandarma Muhabere Yüzbaşı Halit Okan Yazıcı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Bitlis İl Müftü Yardımcısı Abdullah Temizkan, tarafından duaların edilmesinin ardından protokol tarafından şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Program, şehitler için okunan mevlidin ardından sona erdi.