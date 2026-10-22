Bitlis'in ilk mektebi Kazımpaşa İlkokulu 101 yıldır aynı binada eğitim veriyor

ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'in ilk mektebi olarak bilinen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kentin eğitim hayatına tanıklık eden Kazımpaşa İlkokulu, 101 yıldır aynı tarihi binada yeni nesiller yetiştiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" başlıklı dosyasının bu bölümünde, Bitlis'te Cumhuriyet'in ilk yıllarında başladığı eğitim faaliyetlerini 101 yıllık tarihi binasında sürdüren Kazımpaşa İlkokulu ele alındı.

Kent merkezinde 1924'te dönemin Bitlis Valisi Kazım Dirik tarafından geleneksel taş işçiliğiyle inşa edilen iki katlı 6 derslikli okul, 1925 yılında "Numune Mektebi" adıyla eğitim hayatına başladı.

Daha sonra "Kazımpaşa" adıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren okulun tarihi binası kentin en önemli mimari yapıları arasında yer aldı.

1940 ve 1988'de çeşitli onarımlardan geçirilen okul binası, 2025'te de Eren Holding tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonla tarihi dokusu korunarak yenilendi.

101 yıldır aynı binada öğrencilerini yetiştiren okul, binlerce Bitlisli çocuğun eğitim hayatının ilk durağı oldu. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında iz bırakan çok sayıda bürokrat, siyasetçi, esnaf, öğretmen ve iş insanı bu okuldan mezun oldu.

Bitlis'in eğitim hafızasında önemli yer tutan okul, asırlık binasında 86 öğrencisi ve 6 öğretmeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

"101 yıl önce yakılan ilim meşalesini aynı inançla geleceğe taşıyoruz"

Kazımpaşa İlkokulu Müdürü Ahmet Kaplan, AA muhabirine, temelleri 1924'te atılan okulun 1925'te kapılarını öğrencilere açtığını söyledi.

Okulun taş bir binadan ibaret olmadığını, bu toprakların eğitim hafızası ve asırlık çınarı olduğunu belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu tarihi kapıdan içeri adım attığınızda Bitlis'in yaşayan hafızasına tanıklık ediyorsunuz. Kentimizin ilk mektebi bu okulda müdürlük yapmak, tarihe ilgi duyan biri olarak benim için tarif edilemez bir gurur ve büyük bir sorumluluk. Okulumuzda eğitim gören 86 öğrencimiz, 6 fedakar öğretmenimiz ve diğer personelle 101 yıl önce yakılan o ilim meşalesini aynı inançla geleceğe taşıyoruz."

Okulda 6 dersliğin yanı sıra modern bir kütüphanenin bulunduğunu anlatan Kaplan, asırlık taş duvarların arasında geçmişin köklü mirası ile geleceğin modern eğitim anlayışının bütünlüğünü sağladıklarını kaydetti.

En büyük iddialarının tarihi korurken çağın gerekliliklerini de yakalamak olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

"Çocuklarımız binanın kültürünü soluyarak büyürken, dijital dünyanın ve modern bilimin imkanlarıyla okulumuzu donatıyoruz. Öğrencilerimiz de okulumuzla ilgili bu eşsiz sentezin farkında. Bunu davranışlarına yansıttıklarını, geçmişin değerlerine sahip çıktıklarını ve tarihi mirası koruduklarını gözlemleyebiliyoruz. Eski mezunlara baktığımızda ülkemize yön veren akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, saygın bürokratlar ve vizyoner iş insanları yetiştirdiğini görebiliyoruz. Öğrencilerimizin gözlerine baktığımızda eski mezunlarımızdaki azmi ve başarı ışığını görebiliyorum. Dün başardık, bugün de o köklü gelenekle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

Geleceğe eksiksiz aktarabilmek için tarihi mirasa sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Kaplan, "Tarihi dokusunu koruyarak gerçekleştirdiği restorasyonla bu eseri ilimize kazandıran okulumuzun yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e şahsım, öğretmenlerim ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Kazımpaşa İlkokulu, dün olduğu gibi bugün de yarın da ışık saçmaya devam edecek." diye konuştu.

"Kentsel hafızamızın önemli bir simgesidir"

Kazımpaşa İlkokulundan mezun olan Sefa Kara ise ilin hafızasında önemli bir yer edinen okulun önemli bir tarihi yapı statüsünde olduğunu belirterek, "Okulumuzda birçok ilim adamı, sanatçı, hukukçu, öğretmen ve doktor yetişmiştir. Kültürümüzün ve geleneğimizin eğitim meşalesi olmakla beraber aynı zamanda kentsel hafızamızın da önemli simgesidir." dedi.

Kaynak: AA