Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Vedat Kaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katılarak, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Kaya, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, bu önemli etkinliğe katkı sağladı.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" karelerini seçen Kaya, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaya, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğraflarını oyladı.

Vedat Kaya, "Anadolu Ajansının 2025 fotoğraf karelerini değerlendirdik. Oylamalarımızı yaptık. Fotoğraf karelerinin her biri birbirinden güzeldi. Anadolu Ajansına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

