Bitlis Hizan'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Bugüne kadar el birliğiyle yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılanlara teşekkür eden "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Programa katılan kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Özçelik, daha sonra Emniyet Müdürlüğü, Hizan Jandarma Komutanlığı, Jandarma Tabur Komutanlığı, Horozdere ve Gayda köyü mevkisindeki yol kontrol noktalarında görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Özçelik, Hizan Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastaların ve personelin bayramını kutladı.