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Bitlis Eren Üniversitesinden Bölgesel Kalkınma Odaklı Turizm Çalıştayı

Bitlis Eren Üniversitesinden Bölgesel Kalkınma Odaklı Turizm Çalıştayı
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Bitlis Eren Üniversitesi, Eren Holding ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı' düzenlendi. Vali Karakaya, üniversitelerin turizmdeki önemine vurgu yaparak, bölgesel işbirliğinin kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

BEÜ, Eren Holding, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştaya katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, üniversitelerin bulundukları kentin dünyaya açılan pencereleri olduğunu söyledi.

Bu çerçevede BEÜ'nün şu ana kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı faaliyetlere her zaman destek olacaklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Üniversiteler ve ulusal kalkınma ajansları bu iş için çok önemli aktörlerdir. Gerekli koordinasyonun ve desteğin sağlanması için her zaman yanınızda olacağız. Turizmi bölgesel anlamda değerlendiriyoruz. Bölgesel Kalkınma Odaklı Bitlis İli Turizm Çalıştayı olarak düşünülmesi oldukça önemli. Zaten kalkınma ajanslarının temel fonksiyonlarından biri de bu birlikteliği sağlamak. Birçok konuda olduğu gibi turizmde de komşu şehirler birbirine aslında rakip değil, birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Çünkü yakın destinasyonlar dışarıdan gelecek turisti daha fazla kendisine çeker, konaklama oranlarını yükseltir ve böylelikle daha nitelikli turistin gelmesi sağlanabilir. Bu çerçevede bölgemizdeki bütün illerimizin turizm değerlerinin doğru şekilde ortaya konulması ve bunların birlikte sunulması çok kıymetlidir."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise BEÜ'nün kısa süre önce turizm alanında ihtisas üniversitesi olduğunu anımsattı.

Kendilerine yüklenen misyonun gereğini yapacaklarını vurgulayan Elmastaş, "DAKA ve bütün yerel aktörlerimizle elimizden geleni yapacağız. Bu ihtisaslaşma sadece üniversiteye verilen bir misyon değil, bu bir devlet politikası. İldeki bütün kurum ve kuruluşların, hatta bölgesel olarak DAKA'nın işin içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bir bölgesel alan olarak belirlendi. Üniversite olarak burada öncü rol oynayacağız. Bitlis'i turizmde hak ettiği noktaya taşıyacağız, kalkınmasına vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay da bölgesel turizme yön verecek çalışmaları ele almak üzere çalıştayı yaptıklarını dile getirdi.

TRB2 Bölgesi olarak adlandırılan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'ın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitlikleriyle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Çakay, "Bu potansiyeli kalkınmaya yeterince entegre edemediğimizi söyleyebiliriz. Ajans olarak bugüne kadar bölgemizin turizm anlamında kalkınması için üniversitemizin yanında durarak çalışmalarına her türlü katkıyı vereceğimizi özellikle belirtiyoruz." diye konuştu.

Bitlis'in tanıtım videosunun izletildiği çalıştaya, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

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