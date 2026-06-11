BEÜ'de mezuniyet coşkusu; 2 bin 800 öğrenci kep attı

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olan 2 bin 800 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencilere, "Ya sevdiğiniz işi yapın ya da yaptığınız işi sevin" tavsiyesinde bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Futbol Sahası'nda düzenlenen mezuniyet törenine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisiyle başlayan programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Eğitimin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu belirten Karakaya, Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Karakaya, "Gençlerimizin sportif, kültürel ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Özgüvenli bireyler olarak daha mutlu bir geleceğe yürüyeceklerine inanıyorum. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, donanımlı gençlerimizin hem ülkemiz hem de insanlık adına önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'BU YIL 2 BİN 800 MEZUN DAHA VERİYORUZ'

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise geleceğin teminatı olan gençleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, üniversitenin akademik gelişimine dikkat çekti. Elmastaş, "Bitlis Eren Üniversitesi, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 9 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 17 uygulama ve araştırma merkezi ve 15 bin öğrencisiyle uluslararası düzeyde akademik yetkinliğe sahip bir üniversitedir. Kurulduğu günden bu yana 28 bini aşkın mezun veren üniversitemize bu yıl 2 bin 800 öğrencimizi daha katıyoruz" diye konuştu.

Son 4 yılda Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Yabancı Diller ve Turizm ile Tıp fakültelerinin kurulduğunu belirten Elmastaş, üniversiteyi sağlık ve turizm alanlarında daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

'TIP FAKÜLTESİ İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALIYOR'

Tıp Fakültesi'ne öğretim üyelerinin alınmaya başlandığını ifade eden Elmastaş, "Bu yıl Tıp Fakültemize ilk öğrencilerimizi alıyoruz. Öğrencilerimiz ilk 3 yıllık eğitimlerini İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görecek. Yapımı süren Eren Araştırma Hastanesi ile Morfoloji Binası'nın 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu süreçlerin ardından öğrencilerimiz eğitimlerine üniversitemizde devam edecek" dedi.

Bitlis'in turizm potansiyeline de dikkat çeken Elmastaş, "Turizm İhtisas Üniversitesi olarak sektörde uzmanlaşmayı ve Bitlis'in ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunmayı hedefliyoruz. Eğitim kalitemizi ve araştırma kapasitemizi artırarak bölgesel kalkınmaya öncülük etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Mezun öğrenciler daha sonra keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Aileleriyle birlikte mutluluklarını paylaşan öğrenciler, müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı