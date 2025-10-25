Bişkek'te Türk Dünyası Gençlik Forumu Gerçekleşti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları kapsamında 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Cusup Balasagun Kırgızistan Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde açılışı yapılan 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu'na, TÜRKSOY üyesi ülkelerden yanı sıra Makedonya ve Gürcistan'daki Türk Toplulukları, Almanya ve Avusturya diasporalarından öğrenciler katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, yaptığı konuşmada, geçen yıl Kazakistan'ın Almatı şehrinde ilki yapılan Türk Dünyası Gençlik Forumu'nun Bişkek'te daha kararlı, güçlü ve geniş bir vizyonla yola devam ettiğini söyledi.

Rayev, Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları'nı sıradan bir proje değil, stratejik bir istikamet meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Bizim gençlik vizyonumuz, birbirine dayanan, birbirleriyle övünen ve ortak kültürünü gururla taşıyan Türk gençliğidir." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Marat Tagayev, Türk dünyasının gençlerini Kırgızistan'ı ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu forumun kültür, ilim ve bilim, tecrübe paylaşımı konusunda bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"Siz gençler, Türk dünyası halklarının umudu ve gururusunuz." diyen Kırgızistan Yüksek Öğretim ve Yenilik Bakan Yardımcısı Aybek Çotonov, Türk dünyası gençlerinin bilim ve ilim sayesinde geleceğe kapı açacağını kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, Maarif Vakfının dünyanın 64 ülkesinde çalışmalar yaptığını, sadece Kırgızistan'daki eğitim kurumlarında 17 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontayev, kalkınma yolunun ilim ve bilimden geçtiğini, Türk dünyası gençlerinin gücünün tarihte, kültürde ve dilde olduğunu vurguladı.

Foruma davetli konuşmacı olarak katılan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Türk gençliğinin aynı idealler etrafında kenetlenmesi, bilimin, kültürün ve teknolojinin rehberliğinde ortak kalkınma hedeflerine yürüyen bir Türk dünyasının inşasında gençlerin belirleyici rol oynayacağına dikkati çekti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foruma katılan gençlerinin gelecekte Türk dünyasının cumhurbaşkanları ve bakanları olmaları temennisinde bulundu.

Forum kapsamında ilk kez TÜRKSOY Daimi Konseyi Simülasyonu düzenlenirken, oturumda gençler, ülkeleri adına söz alarak ortak projelerde daha etkin rol üstlenilmesi, kültürel mirasın korunması ve gelecek vizyonunun şekillendirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Kırgızistan Milli Üniversitesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin uçak motoru yolculuğunu anlattı.

Programda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan da yer aldı.