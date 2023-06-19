Van'da kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Yalova'da toprağa verildi

Bisikletiyle, dün sabah, görev yaptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ayser Büyükyıldız'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyükyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükyıldız'ın cenazesi, hastanedeki törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi. Fatma-Abdullah Büyükyıldız çiftinin 10 çocuğundan 1'i olan Ayser Büyükyıldız'ın bekar olduğu öğrenildi. Büyükyıldız'ın, Yalova'nın Kadıköy ilçesi Özden Mahallesi Yeşil Camisi'ndeki cenazesine, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile aile bireyleri, sevenleri ve yakınları katıldı. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Büyükyıldız, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.