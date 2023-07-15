Bisikleti ile üç gün yol giden genç dinlenirken telefonunu çaldırdı... Hırsızlık anı kamerada

BURSA - Bisikleti ile Bursa'dan Alanya'ya giden 18 yaşındaki genç bir kafede dinlenirken kimliği belirsiz bir kişi tarafından cep telefonu çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Mustafa Öztürk, geçtiğimiz hafta bisikleti ile Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Genç adam Antalya'ya ulaşmak için üç gün bisiklet kullandı. Yorulduğunda bazı noktalarda mola da veren Öztürk, bugün sabah saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. Alanya merkezdeki Başkent Hastanesi'nin yanında bulunan Başkent çay evinde mola veren genç adam burada uyuya kaldı.

Hırsızlık kamerada

Mustafa Öztürk'ün derin uykuda olduğu saatte henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 11 bin lira değerindeki cep telefonu çalıntı. O anlar çay evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameradaki kayda göre; genç adam çay evinin oturma alanlarında sırt üstü uyuyor. Şimdilik kimliği belirsiz olsa da yüzü açıkça görünen bir kişi çay evine geldi. Öztürk'ün başında kısa bir süre bekleyen ve çevreyi gözetleyen kişi, biraz ilerledikten sonra tekrar geri gelerek genç adamın kucağındaki cep telefonunu çaldı. Telefon hırsızı kişi kısa bir süre daha çevreyi gözetledikten sonra çayevinden uzaklaştı. Bir süre sonra uyanan ve telefonun olmadığını fark eden Mustafa Öztürk, durumu polise bildirdi. Çayevinde inceleme yapan polis, hırsızlık anını kaydeden kameranın kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.