Bisiklet Jantına Ayağı Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bisiklet süren bir çocuğun ayağı, bisikletin jantına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bisiklet süren bir çocuğun ayağı bisikletin jantına sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel