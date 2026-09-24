Birliğin Gücü-2026 tatbikatında temsili terörist gruplar etkisiz hale getirildi

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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında, helikopterlerden personel indirilmesine ve temsili terörist grupların etkisiz hale getirilmesine yönelik görevler icra edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin yer aldığı "Birliğin Gücü-2026" tatbikatının başarıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta, helikopterlerden personel indirilmesine ve mevzi alınarak temsili terörist grupların etkisiz hale getirilmesine yönelik faaliyetlerin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görevlerin icrası sırasında Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'dan askeri personelin yüksek profesyonellik ve koordinasyon sergilediği vurgulanan açıklamada, tatbikatta katılımcıların pratik becerilerinin geliştirilmesine, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesine ve belirlenen görevlerin başarıyla yerine getirilmesine odaklanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA