Yabancı dillerde "Turkey" olan ülke ismi "Türkiye" olarak değişti - Haberler

Türkiye, yabancı dillerdeki "Turkey" olan adını değiştirilmesi için BM'ye başvurdu. BM, Türkiye'nin adının diğer dillerde de Türkiye olarak kullanılmasını kabul etti.

"TÜRKİYE ADINI TESCİL EDİYORUZ"

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı paylaşımda "BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

"HER TÜRLÜ YAZIŞMADA TÜRKİYE İBARESİ YER ALACAK"

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.