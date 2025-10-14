Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne 14 Yeni Üye Seçildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM) 47 üyesi bulunan organı İnsan Hakları Konseyi'nin 14 yeni üyesi seçildi.

BM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada, merkezi Cenevre'de bulunan İnsan Hakları Konseyine 3 yıllığına seçilen yeni üyeler belli oldu.

Oylamada, Afrika grubundan konseydeki 4 koltuğa seçilen Angola, Mısır, Moritanya ve Güney Afrika konseyin yeni üyeleri olmaya hak kazandı.

Asya-Pasifik grubundan konseye giren üyeler ise Hindistan, Irak, Pakistan ve Vietnam oldu.

Doğu Avrupa grubundan konseye Estonya ve Slovenya seçildi.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan konseye Şili ve Ekvador seçilirken, Batı Avrupa ve diğerleri grubundan konseye seçilen üyeler İtalya ile tek koltuk için İngiltere ve Kuzey İrlanda oldu.

Yeni üyeler, 1 Ocak 2026'dan itibaren Konseyde 3 yıl görev yapacak.

BM İnsan Hakları Konseyi

Merkezi Cenevre'de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu.

BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

"İnsan hakları" konularını görüşmek üzere mart, haziran ve eylülde olmak üzere yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumlarında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.